فرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية تشدوا بمناسبة العام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
ينظم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلا فنيا لفرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية، في السابعة مساء غد الإثنين؛ بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.
يتضمن برنامج الحفل عددًا من الأغنيات ذات الطابع الديني منها " طلع البدر علينا " ، "كم ناشد المختار ربه"، "محمد نبينا"، "مكه يا أم القرى"،"صلو على طه الرسول"،"رسول الله يا طه"، وبعض من أبيات بوردة البوصيرى.
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