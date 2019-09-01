البحرين تطالب رعاياها بمغادرة لبنان فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

طالبت مملكة البحرين جميع مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة فورا، وذلك بعد التوترات الأخيرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأفادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان رسمي، الأحد، أنها تدعو مواطنيها إلى المغادرة بشكل فوري "نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر".

وأكدت وزارة الخارجية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.

وعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد استهداف حزب الله اللبناني لآلية عسكرية إسرائيلية في شمالي دولة الاحتلال أنه اعتداء يحرمه القانون الدولي.

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وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إن "اعتداء دولة على أخرى شئ يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسئولياتها".

وهدأت التوترات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف حزب الله لآلية عسكرية ردت عليها تل أبيب بصف مواقع في الداخل اللبناني.

وقال حزب الله إنه تم تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة " افيفيم" شمالي دولة الاحتلال، وقال في بيان إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".

كما نقل الحزب في بيان أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".

تبع عملية حزب الله قصف لدولة الاحتلال على مناطق جنوبي لبنان توقف بحسب الوكالة الرسمية في لبنان في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي.