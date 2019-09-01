مقتل 7 أشخاص وإصابة 45 آخرين في هجوم لطالبان بشمال شرق أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص من بينهم عناصر من قوات الأمن الأفغانية ومدنيون بعدما شنت حركة طالبان هجوما منسقا على بلدة بول الخمري عاصمة إقليم بغلان الواقع في شمال شرقى أفغانستان حسبنا قال مسؤول اليوم الأحد.

وقال مدير الصحة العامة بالإقليم محب الله حبيب لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن 45 آخرين على الأقل من بينهم 14 من قوات الأمن أصيبوا في القتال الدائر.

وقال كبير المفاوضين الأمريكيين في وقت مبكر من اليوم الأحد إن هذا يمثل الهجوم الثاني لطالبان على مدينة أفغانية خلال يومين ووقع حيث أنهت الولايات المتحدة وحركة طالبان جولتهم الحالية من محادثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، وأنهم على وشك التوصل لاتفاق.

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وذكر الممثل الخاص للولايات المتحدة من أجل المصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاده الذي سيتوجه الآن إلى كابول لإجراء محادثات أن كلا الطرفين "على عتبة اتفاق من شأنه أن يقلل العنف ويفتح الباب أمام الأفغان للجلوس معا للتفاوض".

وقال حياة الله وفا عضو مجلس إقليم بغلان اليوم الأحد إن القوات الأفغانية واصلت القتال مع مقاتلي طالبان في إحدى المناطق بالمدينة ، مع استمرار قتال متقطع حيث لجأ مقاتلو طالبان إلى منازل المدنيين.

وذكر وفا أن هناك منطقة أخرى تحت سيطرة طالبان لم يتم تطهيرها بشكل كامل بعد، لكن لم تقع اشتباكات في الوقت الراهن.

وشنت طالبان هجومها على بول الخمري عند حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش يوم السبت) من ثلاث جهات.