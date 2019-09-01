جيروزاليم بوست: إيران تعتقل منشدين دينيين بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت منظمة باسيج المنشدين في إيران، أن قوات الأمن اعتقلت عددا من الدعاة والمدرسين في المعاهد الدينية المحلية بدعوى أنهم تلقوا تدريبات في إسرائيل لتشويه احتفالات عاشوراء - وفقا لجيروزاليم بوست.

وقال رئيس المنظمة يوسف أرجوني: "يتم تدريب المنشدين الدينيين في إسرائيل لتشويه مراسم عاشوراء، وقد تم القبض على بعضهم في البلاد"، من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى حول هذه المسألة.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة القضائية الإيرانية اعتقال اثنين من الدعاة، فيما تشمل التهم المنسوبة للمعتقلين "التجسس لصالح إسرائيل، وعدم احترام احتفالات عاشوراء المقدسة".

وفي صيف عام 2017 أيضا، أفادت بعض وسائل الإعلام باعتقال رضا هلالي، وروح الله بهمني، ومحمد حسين حداديان، المنشدين الدينيين الثلاثة البارزين، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل لكن وسائل التواصل الاجتماعي كشفت لاحقا أن هؤلاء كانوا مرتبطين بالسفارة الفرنسية في طهران.

يذكر أن منظمة الباسيج تأسست عام 2009 وتضم في صفوفها نحو 50000 عضو، يتدربون ويقبلون في صفوفهم المنشدين من جميع أنحاء البلاد.