وزير خارجية البحرين بعد التوترات في لبنان: اعتداء دولة على أخرى محرم دوليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد استهداف حزب الله اللبناني لآلية عسكرية إسرائيلية في شمالي دولة الاحتلال أنه اعتداء يحرمه القانون الدولي.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إن "اعتداء دولة على أخرى شئ يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسئولياتها".

وهدأت التوترات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف حزب الله لآلية عسكرية ردت عليها تل أبيب بصف مواقع في الداخل اللبناني.

وقال حزب الله إنه تم تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة " افيفيم" شمالي دولة الاحتلال، وقال في بيان إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".

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كما نقل الحزب في بيان أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".

تبع عملية حزب الله قصف لدولة الاحتلال على مناطق جنوبي لبنان توقف بحسب الوكالة الرسمية في لبنان في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

كان خالد بن أحمد قال بعد إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت وعقب استهداف قوات تابعة لحزب الله داخل سوريا بواسطة الجيش الإسرائيلي، إنه "دفاع عن النفس".

وكتب "إيران هي من أعلنت الحرب علينا ، بحراس ثورتها و حزبها اللبناني و حشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم . فلا يلام من يضربهم و يدمر أكداس عتادهم . انه دفاع عن النفس".