نتنياهو يتهم وسائل الإعلام بـ"الإرهاب ضد الديمقراطية"

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على وسائل الإعلام العبرية على خلفية نشرها تسريبات إعلامية عن التحقيقات الجنائية الخاصة باتهامه في قضايا فساد.

ووجه نتنياهو، عبر تصريح فيديو على صفحته في "فيسبوك" انتقادات شديدة اللهجة إلى أربعة قادة في شبكة Keshet الإخبارية، محملا إياهم المسؤولية عن "المسك بخيوط" مراسل القناة الـ12 التابعة لهذه الشبكة،

غاي بيلغ، الذي لعب دورا في كشف تسريبات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء.

وشدد نتنياهو على أن "اللجنة الرباعية السرية" شنت حملة ضده بسبب اعتقادها أن رئيس الوزراء يحاول "كسر احتكارها"، محذرا من "مخطط غبي" مزعوم لنشر تسريبات تضر به قبيل انتخابات الكنيست المقبلة

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بغية التأثير على نتيجتها.

وقال إن هؤلاء "يتحدثون عن حرية الصحافة فيما تم تجنيدهم لممارسة الإرهاب ضد الديمقراطية".

وقبل يوم من ذلك دعا نتنياهو الإسرائيليين إلى مقاطعة Keshet والقناة الـ12 لدورهما في إنتاج المسلسل Our Boys لقناة HBO الأمريكية، وهو يروي قصة خطف واغتيال الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، واصفا هذا المسلسل "معاديا للسامية".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن القناة الـ12 منحت حراسة شخصية لمراسلها بيلغ بعد أن تعرض لتهديدات في مواقع التواصل الاجتماعي.