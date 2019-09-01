داخلية العراق: ضباط كبار متواطئون مع أصحاب قاعات الروليت والقمار

كشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية، عن النتائج الأولية للتحقيقات الجارية مع أشخاص ألقي القبض عليهم في صالات القمار والروليت في فنادق كبيرة ببغداد أغسطس الماضي.

وقال المكتب في بيان صحفي، إن "التحقيق أثبت تورط ضباط أمنيين كبار بالتواطؤ مع أصحاب قاعات الروليت والقمار بالسماح لهم بإدارة وممارسة القمار

الممنوع وفق القانون العراقي وتغاضيهم عن أداء واجبهم الرقابي والتنفيذي.

وأضاف: "تجري هذه الصالات أكبر عمليات غسيل للأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، حيث ظهر أن العديد من فيش المقامرة المستخدمة في هذه الصالات والتي ضبطت من قبل مفرزة العمليات الخاصة التابعة

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لمفتشية الداخلية هي فيش قمار دولية يمكن لأصاحبها أن يصرفوها في أي ناد أو صالة روليت خارجية.

وأشار، إلى أن "الاعترافات والتحقيقات الأولية أظهرت أن أغلب الأجانب الذين أوقفوا في عملية المداهمة تلك، بمن فيهم النساء، لا يملكون أوراق إقامة أو تشغيل رسمية ومخالفين لشروط الإقامة والتشغيل العراقية النافذة.

وتابع، "لا تزال التحقيقات مستمرة بالقضية لمعرفة ملابساتها والمتورطين الآخرين فيها، بغية تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.