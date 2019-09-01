روسيا تنتقد قرار بولندا بعدم مشاركتها في إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، قرار بولندا بعدم دعوة موسكو للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى مرور 80 عامًا على انطلاق الحرب العالمية الثانية.
ووصفت زخاروفا - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد قرار بولندا بعدم دعوة موسكو للمشاركة في هذه الفعاليات بـ "الغبي.
من جهته.. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: " إنه لا يمكن اعتبار أي أحداث تذكارية مكرسة لذكرى الحرب العالمية الثانية كاملة دون مشاركة روسيا".
فيلون البولندية، بمشاركة عدد من الرؤساء والزعماء من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.
يشار إلى أن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي انطلقت فيه فعاليات الذكرى الـ80 على انطلاق الحرب العالمية الثانية بمدينة
يٌذكر أن الحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في 1 سبتمبر 1939 مع غزو ألمانيا النازية لبولندا، وانتهت في 2 سبتمبر 1945، حيث دخلت على إثرها القوات السوفيتية الأراضي البولندية، وبالنتيجة انضمت كل من غرب أوكرانيا وغرب بيلاروسيا إلى الاتحاد السوفيتي.
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