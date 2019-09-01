الفلبين: مقتل جميع ركاب طائرة إخلاء طبي تحطمت جنوبي العاصمة مانيلا

أعلن مسئولون في الفلبين، مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن طائرة إخلاء طبي صغيرة، وعددهم 9 أشخاص؛ وذلك جراء تحطمها واندلاع النيران بها جنوب العاصمة مانيلا.
حسبما نقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية اليوم "الأحد" : "إن الطائرة كانت تقوم برحلة إخلاء طبي من مدينة (ديبولوج) بإقليم (زامبوانجا ديل نورت)، وكان من المفترض أن تهبط في (مانيلا).
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في الفلبين "إريك ابولونيو" -
وأضاف: "أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار لأسباب غير معلومة أثناء تحليقها فوق إقليم (لاجونا) الذي يبعد حوالي 60 كيلومترا عن جنوب العاصمة (مانيلا)".
من جهتها.. أوضحت الشرطة الفلبينية أن الركاب التسعة الذين كانوا على متن الطائرة هم طياران وممرضان وطبيب ومريض وزوجته وشخصان آخران.
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