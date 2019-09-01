الجيش اللبناني: إسرائيل أطلقت 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة ضد لبنان

أعلن الجيش اللبناني أن الأراضي اللبنانية تعرضت لـ40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة أطلقها الجيش الإسرائيلي.
وذكر الجيش اللبناني في بيان اليوم الأحد أن بلدات (مارون الراس، عيترون، يارون)، وجميعها في نطاق مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، تعرضت لقصف مدفعي عسكري من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
ومن ناحية أخرى، لا تزال النيران مشتعلة في مساحات زراعية كبيرة داخل الأراضي اللبنانية، كما تتصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود في سماء عدد من القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية جراء القصف المدفعي الإسرائيلي.
(مدرعة) إسرائيلية عند طريق مستعمرة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد أعداد القتلى والجرحى، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي، ومقتل اثنين من عناصر الحزب في سوريا.
وكان حزب الله قد نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية
وردت إسرائيل بشن هجوم مضاد ومكثف بالمدفعية على بلدات في الجنوب اللبناني.
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