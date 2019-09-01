البحرين تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فوراً

دعت مملكة البحرين جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً، نظراً لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان بثته وكالة أنباء البحرين - على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائياً إلى لبنان، وذلك منعاً لتعرض مواطنيها لأي مخاطر، وحرصاً على سلامتهم. اقرأ أيضاً.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقف الأعمال القتالية مع ميليشيات "حزب الله"

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