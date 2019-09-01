الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقف الأعمال القتالية مع ميليشيات "حزب الله"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رد على مصادر إطلاق النار التابعة لميليشيات حزب الله المدعومة من إيران والتي هاجمت أهدافاً له مضيفاً ، أن تبادل إطلاق النار بين الجانبين توقف، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل ، في موقعها الإلكتروني .

وقال الجيش أن استهداف ميليشيات حزب الله لإحدى مركباته من نوع جيب لم يسفر عن سقوط خسائر.

وكانت ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران قد أعلن في وقت سابق من، اليوم الأحد، عن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم، على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، ومقتل وجرح من بداخلها.

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وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق أكثر من "40 قذيفة صاروخية" على جنوب البلاد رداً على استهداف ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران لآلية عسكرية إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان "استهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى إلى إندلاع حرائق".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه رد بإطلاق النار بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها، ما أثار مخاوف من تصعيد خطير مع ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران بعد أسبوع من التوتر المتصاعد.