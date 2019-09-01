ذكرت محطة فوكس نيوز أن عدد قتلى إطلاق النار الذي شهدته منطقة في غرب ولاية تكساس الأميركية، أمس السبت، ارتفع إلى سبعة اليوم الأحد، بينما قالت الشرطة إنها ستعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن خمسة أشخاص من بينهم المسلح قتلوا وأصيب 21 شخصاً في إطلاق النار العشوائي الذي بدأ على طريق سريع وانتهى بمحاصرة ضباط الشرطة للمسلح في ساحة لانتظار السيارات بمجمع سينما في مدينة أوديسا. اقرأ أيضاً.. مقتل 5 وإصابة 21 في إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية

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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في ولاية تكساس الأميركية إلى 7 قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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