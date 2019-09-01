سائح أمريكي يتهم السلطات المغربية بالعنصرية: رحلوني مع مهاجرين أفارقة إلى بني ملال ظنا أنني منهم..وتعرضنا للضرب!

وجه سائح أمريكي يدعى “تيموثي هوكس” اتهامات بالعنصرية إلى السلطات المغربية التي قال إنها قامت باعتقاله وترحيله من الرباط إلى بني ملال، رفقة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، اعتقادا منها بأنه واحد منهم.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، كشف الشاب الأمريكي ذي البشرة السوداء عن تفاصيل الحادثة التي تعود إلى 21 مارس الماضي، حينما خرج مساء ذلك اليوم من شقته بباب شالة للتبضع، قبل أن يعترضه “شرطي” بزي مدني استفسره عن هويته وجنسيته ومكان إقامته.

وأضاف هوكس بأنه أخبر الشرطي بهويته كأمريكي، وقدم له رخصة السياقة، كما ذكر له أنه ترك جواز السفر في المنزل، لكن رجل الأمن استمر في طرح نفس الأسئلة مرارا وتكرارا، قبل أن يتم اقتياده إلى مخفر الشرطة.

ويضيف الشاب الأمريكي “ألقي بي في سيارة الشرطة، ولم يكن معي هاتفي، كما لم يكن بحوزتي إلا 10 دولارات.. ليجري نقلي إلى مخفر الشرطة بأكدال”.

ويتابع بأنه جرى احتجازه رفقة أكثر من 30 شخصا أعمارهم متفاوتة “كلهم من السود” حسب وصفه، قبل أن يتم أخذ بصماته، مضيفا بأن أحد المحققين سأله ما إذا كان “إرهابيا” من جماعة بوكو حرام الناشطة في نيجريا.

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بعد ذلك سيتم ترحيل السائح الأمريكي ونقله “بوحشية” -حسب وصفه- رفقة المهاجرين الأفارقة إلى مدينة بني ملال عبر حافلة مخصصة لذلك، مضيفا بأنه وإلى جانب عدد من المراهقين قد تعرضوا للضرب خلال الرحلة، من طرف مرافقيهم من السلطات.

ويضيف المتحدث بأن الحافلة أوصلتهم إلى مدينة بني ملال وألقت بهم هناك دون أي تفسيرات أو أسباب، قبل أن يتمكن هو من العودة إلى الرباط، مستعملا الدولارات التي كانت بجيبه في صباح اليوم الموالي.

هذا وقد تمكن الضحية من العودة إلى الرباط لكونه كان يملك بعض المال في جيبه، حسب قولت، فيما لم يصدر أي رد رسمي من السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط، خاصة وأن الأمر فيه تعد على حقوق سائح أجنبي قدم إلى المغرب بطريقة شرعية.

ووجه الشاب الأمريكي اتهامات إلى سلطات المملكة بممارسة العنصرية تجاه السود، فيما لقي تعاطفا كبيرا من المعلقين على حسابه في توتير.