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عثرت السلطات الإيطالية، بمدينة بولونيا، على مهاجرة مغربية مسنة وقد تعرضت لحروق خطيرة شملت 90 بالمائة من جسدها، وفق ما أكدته الصحافة المحلية، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى بوفاليني.
وذكر موقع “ilrestodelcarlino” أن السلطات استغرقت ساعات للتعرف على المرأة (60 عاما) من أصل مغربي، بعدما عثرت عليها في إحدى الحدائق العمومية الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، حافية القدمين ومجردة من أية وثائق هوية، وذلك على إثر مكالمة من أحد المارة.
وقالت الصحيفة إن الشرطة قامت بالإنتقال على الفور رفقة عناصر الطب الشرعي، كما قامت بتحليل صور الكاميرات في المنطقة المجاورة لتقصي حقيقة ما حدث، مشيرة غلى أن المواطنة المغربية تعيش في بولونيا منذ 14 عاما، وتقيم مع ابنتها في شقة ليست بعيدة عن مكان الحادث.
ورجحت ذات المصادر أن تكون المهاجرة المغربية قد حاولت الإنتحار بإشعال النار في جسدها، وفق الفرضية التي تسربت من تحقيقات الشرطة.
وأضافت أن السيدة المغربية كانت تعاني من حالة اكتئاب شديد لأسباب عائلية، ما يعزز فرضية أن تكون قد كبت على نفسها مادة مشتعلة، كما لم تعثر السلطات على أي علامات عنف أو ضرب على جسدها.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا.. الشرطة تعثر على مسنة مغربية حرق 90% من جسدها بإحدى الساحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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