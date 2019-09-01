إيطاليا.. الشرطة تعثر على مسنة مغربية حرق 90% من جسدها بإحدى الساحات

عثرت السلطات الإيطالية، بمدينة بولونيا، على مهاجرة مغربية مسنة وقد تعرضت لحروق خطيرة شملت 90 بالمائة من جسدها، وفق ما أكدته الصحافة المحلية، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى بوفاليني.

وذكر موقع “ilrestodelcarlino” أن السلطات استغرقت ساعات للتعرف على المرأة (60 عاما) من أصل مغربي، بعدما عثرت عليها في إحدى الحدائق العمومية الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، حافية القدمين ومجردة من أية وثائق هوية، وذلك على إثر مكالمة من أحد المارة.