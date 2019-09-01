“بريمرليغ”.. هدف سايس لم يجنب وولفرهامبتون الخسارة أمام مضيفه إيفرتون

سجل الدولي المغربي رومان سايس، المحترف في صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، هدفا لفريقه، اليوم الأحد، في المباراة التي خسرها أمام مضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من “البريمرليغ”.

وتقدم صاحب الأرض أولا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب ريشارليسون دي أندرادي، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من أربع دقائق، حين نجح سايس في تعديل الكفة لوورفاهمبتون، قبل أن يعود إيفرتون وينهي الشوط الأول متقدما بهدفين لواحد، بعد أن أحرز لاعبه أليكس إيوبي ثاني الأهداف في الدقيقة 12.

ونجح الزوار خلال الجولة الثانية، في إدراك التعادل بواسطة راؤرول خيمينيز عند الدقيقة 75، قبل أن يعود ريشاليسون في الدقيقة 80، ويوقع هدفه الشخصي الثاني، والثالث لإيفرتون، منهيا اللقاء بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

ومكن هذا الفوز إيفرتون من الارتقاء للمركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما تجمد مجموع نقاط زملاء المظافع المغربي عند ثلاث نقاط، في الرتبة السابع عشرة.