اعتلى قائمة الهدافين.. زياش يقود أياكس لهزم مضيفه سبارتا روتردام

واصل الدولي المغربي حكيم زياش، تألقه رفقة أياكس أمستردام الهولندي، بقيادته له اليوم الأحد، إلى العودة بانتصار كبير من أرض مضيفه سبارتا رواتردام، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من “الإيريديفيزي”.

ونجح زياش في توقيع هدفين من رباعية فريقه، الذي أنهى الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب “سبارتا”، متقدما بهدفين دون رد، افتتحهما كوينسي بروميس بعد مرور 25 دقيقة على ضربة البداية، ثم ظهر النجم المغربي بعده بست دقائق محرزا ثاني الأهداف.

وتمكن أياكس في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 58 من تسجيل الهدف الثالث، بواسطة الصربي دوشان تاديتش، من ركلة جزاء، ليختتم زياش رباعية الضيوف في الدقيقة 61، موقعا بذلك هدفه الثاني على الصعيد الشخصي في اللقاء، بينما تكفل التركي هليل درفيزوغلو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لفريقه مع حلول الدقيقة 75.

وبهدفيه في مباراة اليوم، رفع صاحب 26 عاما، أهدافه في الدوري الهولندي هذا الموسم إلى أربعة أهداف، متصدرا قائمة الهدافين مناصفة مع كل من زميله تاديتش، وهاريس فوكيتش لاعب تفينتي آنشخيده، واليوناني بافليديس مهاجم فيليم تيلبورغ.