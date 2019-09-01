الإعصار "دوريان" يشتد للفئة الخامسة ويهدد الباهاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مركز الأعاصير الوطني الأميركي أن قوة الإعصار "دوريان" قد اشتدت اليوم، الأحد، ليبلغ الفئة الخامسة على مقياس من خمس فئات. وحذر المركز من عاصفة "كارثية" على وشك أن تضرب جزر أباكو في الباهاما.

وشدد مدير مركز الأعاصير، كين غراهام، على أن الحديث عن إعصار "قوي جدا وخطير جدا"، ويشكل خطرا على الأرخبيل الكاريبي السياحي. وأكد على فيسبوك أن "الوضع شديد الخطورة بالنسبة لجزر الباهاما".

وبحسب مركز الأعاصير الوطني، فإن "رياحا مدمرة" سرعتها نحو 280 كلم في الساعة تقترب من الجزيرة.

وكثف رئيس الوزراء في جزر الباهاما، هوبرت مينيس، نداءاته للسكان للاحتماء، قائلاً في تغريدة "أدعو سكان الباهاما الذين تقع (منازلهم) في طريق الإعصار دوريان إلى إخلائها والاختباء".

وبحسبه، فإن 73 ألف شخص و 21 ألف منزل معرضون للخطر بسبب الأمواج التي يتوقع أن يصل إلى 6.1 متر.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار مساء الإثنين والثلاثاء من شاطئ فلوريدا، لكن يصعب التنبؤ بالقوة التي سيضرب بها الولاية.

وكتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة "هناك الكثير من الحركة، من الصعب التوقع" مشيرا إلى أن ولايات جورجيا وكارولاينا الشمالية والجنوبية ستكون على الأرجح في الصفّ الأول في منتصف الأسبوع المقبل.

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وألغى ترامب زيارة إلى بولندا في نهاية الأسبوع، وتابع السبت تطوّر الوضع من ناديه للغولف في فرجينيا على ضفاف نهر بوتوماك قبل أن ينتقل إلى كامب ديفيد مساء. وقال "إنه أحد الأعاصير الأعنف منذ عقود. توخوا الحذر".

وأعلن حاكم كارولاينا الجنوبية، هنري ماكماستر، حال الطوارئ في الولاية. وأكد أن "قوة العاصفة وعدم إمكانية التنبؤ بتطوراتها تجعلاننا مُرغمين على الاستعداد لكل السيناريوهات".

وسبق أن أُعلنت حال الطوارئ في فلوريدا وفي حوالي 12 مقاطعة من ولاية جورجيا. ويتيح هذا الإجراء تحريك الأجهزة العامة بشكل أفضل في الولاية واللجوء عند الحاجة إلى المساعدة الفدرالية.

وحضّ الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، السكان على "أن يبقوا متيقظين".

وفلوريدا المؤلفة بشكل أساسي من شبه جزيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة، هي كل سنة في الصفّ الأول أثناء موسم الأعاصير.

والساحل المؤلف من تضاريس مسطحة جدا، مهدد بشكل خاص بارتفاع مستوى المياه. ويتّسم وسط الأراضي أيضاً بمستويات علو ضئيلة. وبالنسبة للسكان، فالتهديد الرئيسي هو الفيضانات.