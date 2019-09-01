العويس: جهود كبيرة لإنجاح انتخابات "الوطني الاتحادي" الإماراتي

أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة الإماراتي لشؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة لتوفير جميع الإمكانيات والوسائل التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية.

وقال، في تصريحات خاصة بمناسبة عقد الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للانتخابات: إن اللجنة تعمل بما يعزز مكانتها لتكون خطوة مكملة لغرس ثقافة المشاركة السياسية، وتعزيز مكانة المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر تمثيلاً والتصاقاً بقضايا الوطن واحتياجات ومتطلبات المواطنين.

وشدد العويس على أن "إنجاح العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة تتطلب تفاعل جميع شرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة، ولتترك بصمتها وتؤكد دورها ومكانتها في مسيرة العمل البرلماني وترسيخ نموذج فريد تتعزز من خلاله مسيرة الريادة والتميز للإمارات".

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن المرحلة المقبلة من العمل البرلماني في دولة الإمارات تؤسس لحياة برلمانية ثرية بالكفاءات والقدرات المواطنة.





وقال: "العمل المشترك والوعي السياسي لدى المواطنين بمختلف شرائحهم هو ما نراهن عليه في إنجاح العمل البرلماني، لأن المواطن كان وسيبقى الأقدر على اختيار من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي على أسس موضوعية تسهم في تحقيق متطلباته واحتياجاته، والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة من أبناء الوطن".

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وأضاف: "إننا ندعو جميع أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت لمن يرونه الأمثل من مرشحي المجلس الوطني الاتحادي".

وأكد أن المشاركة في جوهرها واجب وطني وتجسيد حي لأسمى معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة التي تحرص على تمكين المواطن وتوفير جميع القدرات في سبيل رفعة شعب الإمارات والارتقاء به إلى أعلى المراتب التي يستحقها على المستويين الإقليمي والعالمي وفي جميع المجالات.

وصادقت اللجنة خلال اجتماعها الرابع على محضر الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للانتخابات، كما أكدت على عدم التساهل مع أي مخالفة يرتكبها المرشحون في الحملات الدعائية وعدم الالتزام بالتعليمات التنفيذية.

وبينت أنه سيكون هناك مراقبة ومراجعة حازمة وإصدار العقوبات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية في حال حدوث أي مخالفات وبما يضمن جميع الحقوق للناخبين والمرشحين.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها القوائم النهائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019، تمهيداً للإعلان الرسمي للقوائم النهائية للمرشحين، وذلك بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2019، وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.





كما اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات لجان إدارة المراكز الانتخابية التي يصل عددها إلى 39 مركزاً موزعة على جميع الإمارات، حيث يناط وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بهذه اللجان مهمة إدارة المراكز الانتخابية، وتتشكل كل لجنة من رئيس يعاونه نائب أو أكثر وعدد من الأعضاء ممن يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة.

وتم خلال الاجتماع أيضا اعتماد 118 مركزاً للتصويت خارج دولة الإمارات والذي سيتم وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي 22 و23 سبتمبر/أيلول 2019، وبما يسمح لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة من ممارسة حقهم الانتخابي من خلال زيارة مراكز التصويت التي سيتم افتتاحها في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات.