"يونيفيل" تدعو لضبط النفس إثر التصعيد بجنوبي لبنان

دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوبي لبنان "يونيفيل"، الأحد، جميع الأطراف المعنية إلى "ضبط النفس" بعد استهداف مليشيا حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية ورد إسرائيل بإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم "يونيفيل" في لبنان أندريا تينيتي لوكالة فرانس برس إن قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة "الجنرال ستيفان ديل كول على تواصل مع جميع الأطراف داعياً إياهم لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف كافة النشاطات التي تهدد وقف الأعمال العدائية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش اللبناني، أن إسرائيل أطلقت 40 قذيفة صاروخية جنوبي بيروت، مؤكداً تعرض 3 بلدات لبنانية للقصف الإسرائيلي.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات مارون الراس، عيترون، ويارون - الجنوب.

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وأضاف البيان أن:" الاحتلال استهدف تلك البلدات بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة".

البيان أكد أن القصف الإسرائيلي أدى إلى اندلاع حرائق في أحراش البلدات التي تعرضت للقصف، مشيراً إلى أنه:" لا يزال القصف مستمراً حتى الساعة".

كما أعلن حزب الله، في وقت سابق، الأحد، إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، مؤكداً مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال إن قواته ردت باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وفي أول رد فعل لبناني طالب رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، كلا من الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخل لوقف الاشتباكات والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، في جنوب البلاد.

وأجرى الحريري، اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبهما بالتدخل والمجتمع الدولي، في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.