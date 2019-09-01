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جوتيريس يتعهد بتمديد بعثة الأمم المتحدة في الكونغو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة الأنباء الفرنسية AFP

الأحد 2019/9/1 07:30 م بتوقيت أبوظبي

جوتيريس خلال زيارته إلى الكونغو - الفرنسية

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأحد، بتمديد مهمة البعثة الأممية في الكونغو لعام 2020 مع إجراء "تعديلات ضرورية" في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة.

وقال جوتيريس إثر زيارته مركزا لمعالجة وباء إيبولا في مانجينا قرب "بيني" في شرق البلاد: "عبر تحسين عمل بعثة الأمم المتحدة، أعول على مجلس الأمن الدولي لتمديد المهمة مع التعديلات الضرورية".

وأضاف للصحفيين إثر زيارته المخصصة لمكافحة وباء إيبولا وبحث الحرب ضد المجموعات المسلحة "إنه بطبيعة الحال قرار مجلس الأمن، ولكنني أعتقد أن للبعثة الأممية دورا بالغ الأهمية في الكونغو".

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وتستمر مهمة البعثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والأمم المتحدة حاضرة في الكونغو منذ 20 عاما وتنشر قوة تضم 16 ألف عنصر بموازنة تتجاوز مليار دولار.

وأوضح جوتيريس أن هناك "مراجعة استراتيجية" قائمة "لتحسين" آلية عمل البعثة بهدف "جعلها أكثر فائدة للشعب الكونغولي في كل المجالات، سواء أمنية أو سياسية".

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وتأمل السلطات والجيش الكونغولي والسكان في منطقة "بيني" أن تشارك القوة الأممية في شكل أكبر في التصدي للمتمردين الأوغنديين المنضوين في "تحالف القوات الديمقراطية" المتهم بقتل مئات المدنيين منذ 2014.

وقال جوتيريس "يجب أن نعبر عن تضامننا بتعاون متزايد بين البعثة الأممية والقوات المسلحة الكونغولية، يكون قادرا على احتواء خطر الأعمال الإرهابية"، مشددا على ضرورة "القيام بكل ما هو ممكن لشل حركة المجموعات المحلية المسلحة" في الكونغو.

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