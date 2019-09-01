نتنياهو يتوعد حزب الله بالرد إثر قصف متبادل

قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات سياسية مع رئيس هندوراس، الأحد، وتوعد حزب الله بالرد على قذائف أطلقها قرب الحدود اللبنانية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إنه "أجرى هاتفيا مشاورات أمنية مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية".



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بنيامين نتنياهو قوله إن حزب الله "سيدفع الثمن"، وطلب من الوزراء الإسرائيليين عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

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وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هندوراس، أنه لا يوجد أي مصابين، وتم الرد على حزب الله بمئات القذائف، وسيتم الرد على أي تطور جديد.



ولفت نتنياهو إلى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع على الحدود مع لبنان، بناء على تطورات الأحداث.‎



ورأى محللون إسرائيليون أن التطورات تصب في صالح نتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية في 17 الشهر الجاري.



وكان حزب الله أعلن، في وقت سابق اليوم، إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، وأكد مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.



وأعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بفتح الملاجئ على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان، كما ألغى جميع الأعمال والنشاطات في منطقة الحدود مع لبنان.

