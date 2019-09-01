الجيش الإسرائيلي: لا إصابات في عملية "حزب الله"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه لا إصابات في العملية التي نفذها حزب الله اللبناني على الحدود.
وأشار أفيخاي أردعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إلى أن حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها، لكنه فشل في تحقيق الغاية التي كان يخطط إليها.
ولفت إلى أن العملية التي نفذها حزب الله تمثلت في إطلاق بين ٢-٣ صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات.
وقال البيان إنه تم الرد على العملية التي نفذها حزب الله باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع، بالإضافة إلى إطلاق نحو ١٠٠ قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان، كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى.
واندلعت اشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود، وأعلن حزب الله في وقت سابق اليوم إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، وأكد مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.
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