تقرير.. مدرب الإسماعيلي الجديد يحرج الأهلي بـ10 ألقاب

تصادف إعلان ناديي الأهلي والإسماعيلي والمصريين عن مدربيهما الجديدين في اليوم نفسه (السبت)، لتعقد جماهير الفريقين بعض المقارنات بين المدربين.

الأهلي المصري اتجه للمدرسة السويسرية واختار رينيه فايلر لتدريب الفريق، وعلى الجانب الآخر اختار الإسماعيلي المدرسة الصربية وعين ميودراج يسيتش مدربا للفريق.

وبالنظر إلى مسيرة المدربين، نجد أن مدرب الإسماعيلي حقق العديد من الإنجازات والألقاب مقارنة بنظيره السويسري.

وبمجرد إعلان الأهلي، حامل لقب الدوري المصري، عن تولي رينيه فايلر تدريب الفريق تعرض مجلس إدارة النادي لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ضعف سيرته الذاتية.





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ولم يحقق فايلر في مسيرته التدريبية الممتدة منذ عام 2009 سوى لقبين فقط، إذ فاز بالدوري البلجيكي مع أندرلخت موسم 2016-2017 قبل أن يفوز بلقب السوبر البلجيكي في الموسم التالي مع الفريق نفسه.

وعلى الجانب الآخر، فإن المدرب الجديد للدراويش حصل على 10 ألقاب متنوعة، بدأها في موسم 1982-1983 بالحصول على لقب الدوري في يوغوسلافيا وقتها مع فريق بارتيزان.

وفي عام 2000 توج بلقب البطولة العربية مع الصفاقسي التونسي، ومع فريق سسكا صوفيا البلغاري فاز بلقب الدوري البلغاري موسم 2004-2005، والكأس المحلي عام 2006.

ونجح يسيتش في الفوز بـ3 ألقاب مع فريق بي إف سي ليتيكس لوفيتش البلغاري، إذ توج بلقب كأس بلغاريا عام 2008، والسوبر البلغاري عامي 2007 و2008.

وفي تجربته مع اتحاد طرابلس الليبي، توج المدرب الصربي بـ5 ألقاب، منها لقبان للدوري الليبي عامي 2009 و2010، ولقب كأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي مرتين عامي 2009، و2010.

أما آخر ألقاب يسيتش فكانت مع فريق يانجون وتوج معه بلقب دوري مينمار عام 2015.

يذكر أن فايلر يتولى مقاليد الأمور في "القلعة الحمراء" خلفا للأوروجواياني مارتن لاساراتي، الذي أقيل قبل أسبوعين تقريبا، فيما جاء يسيتش على رأس القيادة الفنية لفريق "الدراويش" خلفا لمحمود جابر، الذي يتولى تدريب الفريق مؤقتا منذ نهاية الموسم الماضي.