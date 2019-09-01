قرب انتهاء إنشاءات معرض إكسبو 2020 في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفصلنا أقل من 500 يوم عن انطلاق الحدث الأكبر في المنطقة "إكسبو 2020 دبي"، حيث تجري التحضيرات على قدم وساق في موقع المعرض لاستضافة أول إكسبو دولي في الشرق الأوسط، وفي الموقع الذي يمتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع، تبدو المعالم التي ستشكل أيقونات دبي المستقبلية أكثر وضوحاً؛ حيث تم إنجاز البنية التحتية فيه بنسبة 100%، كما تجري أعمال الإنشاءات في ساحة الوصل، التي تعد قلب الحدث بشكل متسارع، ومن المنتظر أن يتم تركيب القبة الخاصة بالساحة في الأشهر القليلة المقبلة.

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