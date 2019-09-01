الان تتابع بعد 100 قذيفة مدفعية.. نتنياهو: سنحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفق التطورات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تل أبيب ستحدد تحركها المقبل على الحدود مع لبنان وفق التطورات.
جاءت تلك التصريحات بعد إطلاق جيش الاحتلال 100 قذيفة مدفعية استهدفت مصادر النيران في جنوب لبنان، كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى، وذلك عقب إعلان ميليشيا حزب الله الموالية لإيران إطلاقها قذيفة مضادة للدبابات في مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل.
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