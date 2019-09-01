“التعاون الإسلامي” تدين قرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعربت منظمة التعاون الإسلامي, عن رفضها وإدانتها لقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، عادة هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

ودعت المنظمة حكومة ناورو إلى التراجع عن هذا القرار واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.