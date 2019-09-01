الان تتابع رئيس الوزراء اللبناني يطلب تدخلا أمريكيا فرنسيا لوقف التصعيد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي، طالبًا التدخل لوقف التصعيد.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان إسرائيل قصفها قرى في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وأهداف أخرى لمصادر النيران، فيما لمح الإعلام الإسرائيلي لعمليات نفذتها القوات الخاصة استهدفت موقعًا يبعد كيلومترا عن الحدود، حسب ما أعلنته “العربية”.
وأعلنت “سكاي نيوز”، أن القصف الذي أطلق من لبنان أسفر عن تدمير ناقلة جنود إسرائيلية.
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