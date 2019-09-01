شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: معايير عالية لضبط «التواصل الاجتماعي» والدفاع عن البلاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وجَّه مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، المجلس الوطني للإعلام، بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن، تُخاطب العقول وتكسب القلوب وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربياً ودولياً.

كما تم توجيه مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمتابعة كافة وسائل البث المباشر والتأكد من تجاوب الجهات الاتحادية مع استفسارات ومطالب المواطنين.

كما تم الاتفاق على تخصيص جلسة قادمة لمجلس الوزراء لبحث ملف التوطين، حيث أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الأولوية في الموسم الجديد ستكون لهذا الملف تحديداً.

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واعتمد مجلس الوزراء في جلسته حزمةً من القرارات والقوانين الاتحادية في المجال الصحي لدعم تعزيز الصحة العامة في الدولة، وتوفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي، حيث تهدف هذه القرارات إلى ترسيخ نهج وطني شامل في القطاع الصحي بتنسيق متكامل بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية، وتبني منظومة صحية تشارك فيها كافة القطاعات المعنية وتعمل على رفع معدلات الصحة في المجتمع، وتعزز من الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين.

واشتملت القرارات على اعتماد سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في الدولة، واعتماد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الصحي في الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الأحد) في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الرسالة التي بعثناها وصلت.. والأفعال أهم من الأقوال.. وسنتابع ما وعدنا به.. وأجدد ثقتي في كافة الوزراء والقادة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا».

وأضاف: «أحلامنا في السماء.. ولكن أقدامنا على الأرض.. ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كافة قطاعاتنا الحيوية.. حكومتنا ستبقى مُسخَّرة لخدمة ورفاهية المواطنين.. وتوفير حياة عزيزة لهم.. هكذا تعلمنا من زايد».