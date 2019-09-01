شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطالبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (عواصم)

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد اليوم (الأحد) أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية «أوشكتا على التوصل لاتفاق» لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

ويعقد الجانبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تقدم طالبان بموجبه ضمانات أمنية مقابل خفض كبير في القوات الأمريكية التي تضم 13 ألف عسكري.

وكتب زاد على تويتر: «نحن على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويفتح الباب للأفغان للجلوس معا للتفاوض على سلام دائم».

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وتوجه زاد إلى كابول «لإجراء مشاورات» بعد انتهاء الجولة الثامنة من المفاوضات.

ولم يوضح ما إذا كان لديه نص سيعرضه على السلطات الأفغانية، لكن مسؤولين عدة ذكروا في الأيام الأخيرة أن انتقال المحادثات إلى كابول يشكل إشارة إيجابية، موضحين أن إعلانا محتملا عن الاتفاق لن يتم قبل إبلاغ الحكومة الأفغانية والشركاء الرئيسيين وبعد موافقة الرئيس ترمب.

وأفاد مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية بأنه «على الرغم من التكهنات ليس لدينا أي إعلان حاليا»، موضحا أن زاد سيلتقي طيفا واسعا من الأفغان في كابول، بما في ذلك مسؤولون في الحكومة.