شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تتوعد بضرب لبنان.. والحريري يطلب تدخلا أمريكياً - فرنسياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (بيروت)

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن لبنان سيدفع الثمن، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الذي أقدم عليه حزب الله اللبناني مستهدفاً به آلية عسكرية إسرائيلية.

وكان حزب قد أعلن قتل وجرح عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم بصاروخ مضاد للمدرعات، فيما أكد الجيش الإسرائيلي من جانبه إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني تجاه قاعدة له ومركبات عسكرية.

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وإزاء ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في قرى جنوب لبنان، أعقبها تبادل كثيف لإطلاق النار في المنطقة المستهدفة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقد ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءاته السياسية لمتابعة الوضع العسكري، مشددا بقوله «لبنان سيدفع الثمن».

وإزاء هذه التطورات، أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.