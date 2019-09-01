شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن الأفغانية تطرد طالبان من مدينة قندوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كابول)

طردت قوات الأمن الأفغانية مقاتلي حركة طالبان من قندوز غداة هجومهم على المدينة الواقعة في شمال البلاد، وفق ما أعلن مصدر رسمي اليوم (الأحد).

وأطلق المتمردون هجماتهم من جهات عدة ليل الجمعة لمحاولة السيطرة على هذه المدينة الإستراتيجية الواقعة على الحدود مع طاجيكستان.

Advertisements

ودارت معارك عنيفة فيها أمس (السبت) حصل الجيش الأفغاني خلالها على دعم جوّي أمريكي، حسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي لوكالة فرانس برس.

وأضاف «تمّ تطهير مدينة قندوز وطُرد متمردو طالبان من المناطق التي كانوا سيطروا عليها».

وأطلق هذا الهجوم في حين أن متمردي طالبان والولايات المتحدة يجرون مفاوضات حول ملامح اتفاق سلام مستقبلي قد يُترجم عبر تخفيض كبير للوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مقابل ضمانات في ما يخصّ مكافحة الإرهاب.

وأكد المبعوث الأمركي الخاص زلماي خليل زاد في وقت مبكر اليوم على «تويتر» أن الطرفين «على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويفتح الباب للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم».