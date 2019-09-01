شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة إسرائيلية مسيرة تنتهك أجواء لبنان وتسقط مواد حارقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

أعلن الجيش اللبناني أن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد اليوم (الأحد) وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران في منطقة أحراج على الحدود.

وذكر الجيش اللبناني في بيان «خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي 11.15 الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع حريق».

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وأضاف بيان الجيش اللبناني أنه يتابع تطورات هذا الخرق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال سكان ومصادر أمنية على الحدود الجنوبية للبنان إن إسرائيل أطلقت في الأيام الماضية قنابل ضوئية صوب مزارع شبعا المحتلة على الحدود.

وفتح جنود لبنانيون النار على طائرات إسرائيلية مسيرة في جنوب البلاد الأسبوع الماضي. وليس لدى لبنان أنظمة دفاع جوية.

وتدخل طائرات إسرائيلية بشكل متكرر المجال الجوي اللبناني لكن من النادر استهداف الجيش لها. وشكت بيروت مرارا للأمم المتحدة من إسرائيل بسبب انتهاكها لمجالها الجوي.