حسين: مواقف بري أمس تشكل عنوانا للخطاب الوطني

أشاد رئيس "الحركة الشعبية ال​لبنان​ية" النائب ​مصطفى حسين​، بـ"مواقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ امس في ذكرى تغييب ​الامام موسى الصدر​"، معتبرا أنها مواقف "تشكل عنوانا للخطاب الوطني".

وللمناسبة، تمنى حسين "أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه، فتتوج بعودة الامام الصدر ورفيقيه"، معتبرا أن "لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى نهج الامام الصدر".

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