نتانياهو: لبنان سيدفع ثمن الهجوم

نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن رئيس ​مجلس الوزراء​ الاسرائيلي بن يامين نتانياهو قوله بأن ​لبنان​ سيدفع ثمن الهجوم الذي حصل اليوم. وتشير وسائل الاعلام الى انه يجري اتصالات ومشاورات امنية عبر الهاتف مع قيادة الجيش الاسرائيلي لتحديد الموقف.

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