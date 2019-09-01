اعلنت قناة "الحدث" عن مصادر حاصة وصول 4 جرحى اسرائيليين الى ​مستشفى​ رامبام في حيفا. وكان رئيس ​مجلس الوزراء​ الاسرائيلي بن يامين نتانياهو قد اعلن عن عدم سقوط ​اصابات​ جراء هجوم ​حزب الله​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحدث: وصول 4 جرحى الى مستشفى رامبام في حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.