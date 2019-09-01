الحريري يجري اتصالات لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

طالب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التدخل لمواجهة التدهور المتسارع الذي تشهده الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل ومنع اندلاع حرب محتملة على لبنان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، عصر اليوم، أن الحريري أجرى اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبا تدخل البلدين والمجتمع الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي ومواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وكان حزب الله قد نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عند طريق مستعمرة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، وذلك من منطلق قاعدة الاشتباك اثر الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي.

وردت إسرائيل بشن هجوم مضاد ومكثف بالمدفعية على بلدة مارون الراس التي تقع في نطاق مدينة بنت جبيل (بمحافظة النبطية – جنوبي لبنان) ولا يزال القصف الإسرائيلي مستمرا حتى الآن بشكل متقطع.