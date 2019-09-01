المقاومة اللبنانية تصدر بيان هام حول العملية العسكرية على قوات الإحتلال الإسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان سقوط قتلى وجرحى خلال تدمير ناقلة جند عسكرية تابعة للإحتلال الإسرائيلي عند طريق ثكنة أفيفيم.

وتأتي هذه العملية بعد تعهد “حزب الله” اللبناني، الانتقام من هجوم اسرائيلي بطائرتين مسيرتين نفذ قبل أسبوع في “الضاحية الجنوبية” لبيروت.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها.