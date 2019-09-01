نشرت ​القناة 13​ الاسرائيلية صورة لبقايا ​صاروخ​ مضاد للدروع من تلك التي أطلقت من ​لبنان​ باتجاه مستوطنة أفيفيم. وكان "​حزب الله​" قد أعلن في بيان له، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

ومن جهته، أعلن ​الجيش الاسرائيلي​ عن "اطلاق النار ردا على استهداف مواقع له من لبنان". وفي سياق متصل طالب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ​السلطات الأميركية​ والفرنسية التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

من جهة اخرى نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قوله بأن "لبنان سيدفع ثمن الهجوم الذي حصل اليوم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة لبقايا صاروخ مضاد للدروع من تلك التي أطلقت باتجاه مستوطنة أفيفيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.