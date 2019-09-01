قامت فرق فنية تابعة لشركة "مراد" تحت إشراف مؤسسة كهرباء لبنان بتركيب 1200 متر من خطوط التوتر المتوسط من مفرق دير ميماس إلى مثلث القليعة - برج الملوك - تل النحاس، بعدما اقدم مجهولون على سرقة الاسلاك النحاسية ليل أمس ما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن أهالي المنطقة.
وستعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيا الى حالتها الطبيعية التي كانت قبل حصول السرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوط كهربائية جديدة في دير ميماس ومحيطها والتيار يعود تدريجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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