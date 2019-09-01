خطوط كهربائية جديدة في دير ميماس ومحيطها والتيار يعود تدريجيا

قامت فرق فنية تابعة لشركة "مراد" تحت إشراف ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بتركيب 1200 متر من خطوط التوتر المتوسط من مفرق ​دير ميماس​ إلى مثلث ​القليعة​ - ​برج الملوك​ - تل النحاس، بعدما اقدم مجهولون على سرقة الاسلاك النحاسية ليل أمس ما تسبب بقطع ​التيار الكهربائي​ عن أهالي المنطقة.

وستعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيا الى حالتها الطبيعية التي كانت قبل حصول السرقة.