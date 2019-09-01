كرامي: العملية النوعية للمقاومة أعطت للعدو الاسرائيلي الدرس الاول

اعتبر رئيس تيار الكرامة النائب ​فيصل كرامي​ أن "العملية النوعية للمقاومة ال​لبنان​ية أعطت للعدو الاسرائيلي الدرس الاول، انتهى الزمن الذي يتم فيه الاعتداء على لبنان واستباحة سيادته دون رادع ودون حجاب"، مضيفا:"كرة النار الآن في الملعب الاسرائيلي فـ"ان عدتم عدنا".

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