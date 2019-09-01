تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد السعديات وحركة المرور كثيفة في المحلة

افادت غرفة "التحكم المروري" عن "تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد ​السعديات​ باتجاه ​الدامور​"، مشيرة الى ان "الاضرار مادية و​حركة المرور​ كثيفة في المحلة والعمل جار على المعالجة".

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