الجميل: بناء الاقتصاد يتطلب ان تستعيد الدولة قرارها وان تقوم بواجبها

أكد رئيس حزب الكتائب ال​لبنان​ية النائب سامي الجميّل أنّ "​الشعب اللبناني​ والنواب والوزراء كمن يتابع فيلما سينمائيا يدور حول من يأخذ المبادرة ويقرر ويخاطب ويهدد كما لو كانت الدولة اللبنانية غير معنية بحماية شعبها، وكما لو كان التعدي على لبنان لا يعنيها، وان ​حزب الله​ أصبح هو الدولة وجمهوريتنا هي الدويلة وليس العكس"، معتبرا ان "ما نشهده اليوم مهين ومعيب بحق الشعب اللبناني ودستور البلد وجيشه وكل من ناضل وضحّى في سبيل لبنان، فيما الدولة تتفرج على من يقرر ويهدد عنا ويقوم بما يريده عنا من دون اذننا".

وفي كلمة له خلال العشاء السنوي لقسم الذوق الكتائبي رأى الجميل ان "الجميع يريد ​المقاومة​ دفاعاً عن لبنان بوجه ​اسرائيل​ او ​سوريا​ او التكفيريين وكل معتد على أرضنا من خلال دولتنا وجيشنا ومن يملك هواية حمل ​السلاح​ للدفاع عن لبنان يمكنه ان يتطوع في صفوف ​الجيش اللبناني​ لأن الدفاع عن الوطن لا يمكن ان يكون حزبياً او طائفيا ومقولة ان هناك من هو أهل للدفاع عن لبنان دون غيره من الناس مقولة خطيرة فالجميع لديه الاستعداد والقدرة على الدفاع واثبتنا ذلك لا سيما نحن اولاد المقاومة اللبنانية",

ولفت الجميل الى ان " بناء ​الاقتصاد​ يتطلب ان تستعيد الدولة قرارها وان تقوم بواجبها قبل ان تتوجه الى جيوب الناس مرة جديدة فهي عاجزة عن ضبط حدودها وتحصيل مستحقاتها وفواتير ​الكهرباء​ و​الضرائب​ فكيف تذهب الى فرض ضرائب جديدة"، مشيرا الى ان "الضرائب تطاول الفئة التي تدفع مستحقاتها في حين ان النصف الآخر الذي لا يدفع غير آبه بالدولة وسأل:"هل تزيدون الضرائب على الآدمي الذي يطبق القانون ويدفع مستحقاته للدولة؟ داعياً قبل ذلك الى اقفال "السلة المثقوبة".

