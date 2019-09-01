نتانياهو: سنحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه "لا يوجد أي إصابات في الجانب الإسرائيلي إثر هجوم ​حزب الله​". وفي مؤتمر صحفي له، أوضح نتانياهو أنه "هوجمنا بصواريخ مضادة للدروع، وردينا بـ 100 قذيفة"، مشيراً الى "اننا سنحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث".

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