الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 3 صواريخ مضادة للدروع دون وقوع إصابات

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي أن "​حزب الله​ تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها ولكنه فشل في تحقيق الغاية التي كان يخطط لها"، مشيرا الى ان "العملية التي نفذها حزب الله كانت متمثلة بإطلاق بين ٢-٣ ​صواريخ​ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات".

ولفت ادرعي الى ان "الجيش الاسرائيلي رد على العملية التي نفذها حزب الله باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع بالاضافة الى اطلاق نحو ١٠٠ قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب ​لبنان​ كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى"، مشيرا الى ان "رئيس الأركان الجنرال افيف كوخافي عقد جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش وأوعز بمواصلة الحفاظ على حالة جاهزية وتحسينها نظرًا لتطور الأحداث"، مضيفا :"نحن مستعدون لكل الاحتمالات".

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان له،​ أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

ومن جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي عن "اطلاق النار ردا على استهداف مواقع له من لبنان".