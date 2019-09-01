الميادين: حزب الله لم يتبادل اطلاق النار مع الجيش الاسرائيلي

اعلنت قناة الميادين ان ​حزب الله​ لم يتبادل اطلاق النار مع ​الجيش الاسرائيلي​ على الحدود، مشيرة الى انه بعد استهداف ناقلة الجند الاسرائيلية لم يطلق النار مجددا.

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