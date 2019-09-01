اعلنت ​قيادة الجيش​ أن "قوات الإحتلال الإسرائيلي استهدفت خراج بلدات ​مارون الراس​، ​عيترون​ و​يارون​ بأكثر من 40 ​قذيفة​ صاروخية عنقودية وحارقة، مما أدى إلى إندلاع حرائق في احراج البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمراً حتى الساعة".



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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني: تعرض بلدات حدودية لقصف بأكثر من 40 قذيفة اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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