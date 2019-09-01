المنار: 4 اصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي جراء العملية في افيفيم

افادت مصادر لقناة "المنار" عن "سقوط 4 اصابات في صفوف ​الجيش الاسرائيلي​ جراء العملية في افيفيم".

وكان "​حزب الله​" قد أعلن في بيان له،​ أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

ومن جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي عن "اطلاق النار ردا على استهداف مواقع له من ​لبنان​".

وفي سياق متصل طالب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ​السلطات الأميركية​ والفرنسية التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

من جهة اخرى نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قوله بأن "لبنان سيدفع ثمن الهجوم الذي حصل اليوم".

