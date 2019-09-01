افادت "القناة 13 الإسرائيلية" بأن "الاستهداف في شمال اسرائيل تم على آليتين عسكريتين الفرقة الاولى نجحت في الهروب والثانية فشلت وأصيبت بشكل مباشر"، مشيرة الى ان "​الجيش الاسرائيلي​ لن يكشف عن ​تفاصيل​ العملية حتى لا يقدم معلومات عنها ل​حزب الله​".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "القناة 13 الإسرائيلية": الجيش لن يكشف عن تفاصيل العملية حتى لا يقدم معلومات عنها لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.