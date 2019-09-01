إنقاذ بابا الفاتيكان من حادث "عارض" داخل مصعد

محمد اسماعيل - القاهرة - الفاتيكان - أ ش أ
تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، من حادث عارض، تعرض له؛ حيث علق داخل مصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن البابا فرنسيس قدم اعتذاره - في بداية خطبته اليوم الأحد للحاضرين بميدان القديس بطرس بعد تأخر نحو عشر دقائق - قائلًا "أرجو المعذرة"، موضحًا أن مشكلة في انقطاع التيار الكهربائي في الفاتيكان أدت إلى أنه علق داخل المصعد قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذه وخروجه من المصعد.
كما وجه بابا الفاتيكان التحية لرجال الإطفاء لإنقاذه.
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